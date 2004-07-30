Deir Ali Power Plant

Übersicht
Construction and operation of a dual-fired greenfield power generating plant, which consists of a base load Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) unit of 750 MWe some 25 km south of Damascus.
The project aims at the cost-effective supply of electricity, both in terms of a growing demand and re-establishing security of supply. In addition, the combined cycle gas turbine technology will contribute to lowering emisions of greenhouse gases and air polluants per unit of electricity generated.
An Environmental Impact Assessment (EIA) is currently being prepared for the project. The project is expected to comply with both national standards and international recommendations in the field of environment. Due to its technology, the project is expected to provide electricity with low environmental impact.
International procurement, in line with EIB guidelines.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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