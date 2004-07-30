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DEIR ALI POWER PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Syrien : 200.000.000 €
Energie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/11/2004 : 200.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
200 Mio EUR für umweltfreundliche Stromerzeugung in Syrien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juli 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/11/2004
20030566
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Deir Ali Power Plant
Public Establishment of Electricity for Generation and Transmission (PEEGT).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million.
Estimated at some EUR 415 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of a dual-fired greenfield power generating plant, which consists of a base load Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) unit of 750 MWe some 25 km south of Damascus.

The project aims at the cost-effective supply of electricity, both in terms of a growing demand and re-establishing security of supply. In addition, the combined cycle gas turbine technology will contribute to lowering emisions of greenhouse gases and air polluants per unit of electricity generated.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An Environmental Impact Assessment (EIA) is currently being prepared for the project. The project is expected to comply with both national standards and international recommendations in the field of environment. Due to its technology, the project is expected to provide electricity with low environmental impact.

International procurement, in line with EIB guidelines.

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Zugehörige Pressemitteilungen
200 Mio EUR für umweltfreundliche Stromerzeugung in Syrien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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200 Mio EUR für umweltfreundliche Stromerzeugung in Syrien
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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