ASSAINISSEMENT DES VILLES MOYENNES

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project primarily concerns the construction of sanitation infrastructure in the cities of Safi and Beni Mellal. RADEES, which is responsible for electricity and water supply in the municipality of Safi, wishes to continue its sanitation infrastructure investment programme by constructing a wastewater treatment plant and a sea outfall. RADEET, which is in charge of sanitation in the city of Beni Mellal, plans to extend the city's sewerage network and optimise operation of the existing wastewater treatment plant.
The project is designed to improve and optimise wastewater collection and treatment in the municipalities of Safi and Beni Mellal. The environmental impact of the project will be highly positive. This would be the sixth venture financed by the EIB in the sanitation sector in Morocco.
Environmental impact assessments will be required for both projects. These will be launched during the project preparation phase. The procedures applied by the promoters will be analysed in the course of the project appraisal to ensure that they are compatible with the Bank's criteria.
Contracts for works, supplies and services will be subject to national and international tendering procedures according to the sums involved and their technical complexity. The tendering procedures applied by the promoters will be analysed in the course of the project appraisal to ensure that they are compatible with the Bank's criteria.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.