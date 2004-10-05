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SOYUZ-GUYANE

Unterzeichnung(en)

Betrag
121.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 121.000.000 €
Verkehr : 121.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/03/2005 : 121.000.000 €
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121 Mio EUR der EIB für das Projekt Soyuz von Arianespace

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Oktober 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/03/2005
20030557
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Soyuz Guyane
Arianespace SA.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 121m.
EUR 344m at 2002 economic conditions.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a new launch pad at the Guyane Space Centre and adaptation of the Soyuz launcher, within the framework of the Soyuz at the CSG programme of the European Space Agency.

With the Soyuz launcher, Arianespace is expected to improve its launchers’ range, optimise Ariane 5 capacity and strengthen its position in the market. The project is relevant to a number of EU Policy areas, in particular EU Space Policy, the EU Growth Initiative and the Lisbon strategy as well as the Policy on social and economic cohesion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental impact of the project will be analysed in the context of a full Environment Impact Assessment (EIA) but due to its nature, size and location the Project is not expected to have a significant negative impact on the environment.

Procurement procedures are in line with applicable legislation and EU directives and therefore acceptable to the Bank.

Kommentar(e)

Aerospace.

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121 Mio EUR der EIB für das Projekt Soyuz von Arianespace

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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121 Mio EUR der EIB für das Projekt Soyuz von Arianespace
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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