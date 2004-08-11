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IDKU LNG PLANT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
234.420.140 €
Länder
Sektor(en)
Ägypten : 234.420.140 €
Energie : 234.420.140 €
Unterzeichnungsdatum
5/07/2005 : 117.210.070 €
5/07/2005 : 117.210.070 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 August 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/07/2005
20030539
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Idku LNG Plant II
Idku Natural Gas Liquefaction Company SAE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to USD 350 m.
Around USD 1,100 m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a second liquefied natural gas terminal at Idku with a design capacity of 3.6 Mt/a. The project is situated next to the first train project on the Idku site currently under construction.

The plant will enable the export of a part of the proven large natural gas reserves in Egypt and will therefore encourage trade between Egypt and both Europe and the US. It will thus generate substantial foreign exchange revenues for the country.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Idku LNG production was subject to a full Environmental Impact Assessment due to its size, technical complexity and location (as the case if located within the EU). The EIA was conducted by a reputable international consultant in collaboration with local consultancies and covered also the potential construction of a second train at a later stage considering the site and the facilities to be commonly used by Train-1 and Train-2. The need for a further update of the EIA will be assessed during appraisal.

The project is a private sector type operation with respect to the Bank’s Guide to Procurement. Shareholders are corporates with strong commercial interests in the project. The plant’s production is sold on highly competitive international and European markets.

Kommentar(e)

Electricity, Gas and Water Supply.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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