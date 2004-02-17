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STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
445.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 445.000.000 €
Müllbeseitigung : 4.450.890 €
Wasser, Abwasser : 8.899.110 €
Energie : 22.250.000 €
Gesundheit : 31.150.000 €
Stadtentwicklung : 31.150.000 €
Verkehr : 75.650.000 €
Bildung : 97.900.000 €
Dienstleistungen : 173.550.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/04/2004 : 4.450.890 €
30/04/2004 : 8.899.110 €
30/04/2004 : 22.250.000 €
30/04/2004 : 31.150.000 €
30/04/2004 : 31.150.000 €
30/04/2004 : 75.650.000 €
30/04/2004 : 97.900.000 €
30/04/2004 : 173.550.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
EIB gewährt in Ungarn Darlehen von mehr als 650 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/04/2004
20030538
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Structural Funds Co-financing Facility
The Republic of Hungary.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
In the order of EUR 445 million.
In the order of EUR 2.7 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Co-financing of measures and schemes supported by community assistance under the Hungarian Community Support Framework (CSF) for the period 2004-2006.

The loan proceeds will contribute to complement the national resources devoted to the overall funding needs under the CSF in a way to speed up implementation of already identified and well prepared schemes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schemes will need to comply with EU and Hungarian environmental directives and, where required, EIA procedures.

To be compliant with EU directives.

Kommentar(e)

Main recipient sectors of EIB funds hereunder are likely to be under the operational programs for regional development, human resource development, economic competitiveness and infrastructure (environment & transport).

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EIB gewährt in Ungarn Darlehen von mehr als 650 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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