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MEDI-SCIENCE R&D FRAMEWORK (I2I)

Unterzeichnung(en)

Betrag
227.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 227.000.000 €
Dienstleistungen : 113.500.000 €
Industrie : 113.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/07/2005 : 20.500.000 €
13/07/2005 : 20.500.000 €
13/07/2005 : 45.000.000 €
13/07/2005 : 45.000.000 €
15/09/2005 : 48.000.000 €
15/09/2005 : 48.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juni 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/07/2005
20030508
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Medi-Science R & D Framework (i2i)
Fresenius – The Health Care Group.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 232m.
Up to EUR 330m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s Research and Development expenditures in medical care and biotechnology (antibodies and cell therapy) and upgrading of existing manufacturing facilities for dialysis and products.

The research activities aim at the innovation of high-quality products and new therapy approaches in line with the Bank’s Innovation 2010 Initiative. The promoter’s main production facilities in dialysis technology are located in Objective 2 areas for allocations from the EU Structural Fund. The project will result in creation of some new jobs while safeguarding existing employment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

Procurement regulations do not apply to this private industry project. The promoter carries out competitive enquiries among potential suppliers for goods and services, as is usual in the industry.

Kommentar(e)

Fabrication of medical equipment and pharmaceuticals.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen