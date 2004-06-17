Ziel 2-Programm Schleswig-Holstein

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project concerns the financing of the current objective 2 area-programme of the Federal State of Schleswig-Holstein (SH). Its main purpose is the creation and maintenance of jobs with the aim of promoting a self-sustaining economic development in SH’s assisted areas. The main target group are promoters of business-related infrastructure. All the schemes supported by the programme are located in assisted areas (objective 2) and included in the Objective 2 Single Programming Document (SPD).
The main purpose of the programme is the creation and maintenance of jobs with the aim of promoting a self-sustaining economic development in SH’s assisted areas.
Project promoters will have to consider the environmental impact of the proposed investments in the context of prevailing planning and environmental regulations and all necessary mitigating measures will be part of the applications for the relevant authorities.
Procurement procedures applied by the promoter should be in compliance with European Union Directives applicable to public authorities and national legislation.
Objective 2.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.