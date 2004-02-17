NDP Support Framework Loan

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project aims at co-financing of small and medium-sized investments forming part of the National Development Programme (NDP) and benefiting from EU’s financial intervention under the Community Support Framework (CSF) and Single Programming Document Objective 2 – Bratislava (SPD 2) agreed between the Commission and the Slovak Republic for the period 2004-2006.
The project is expected to assist the Slovak Republic in achieving further socio-economic convergence with the rest of the EU and in strengthening its competitiveness. The Bank’s loan is intended to help the Slovak Authorities meet part of the State’s contribution to approved projects in order to launch the implementation of the National Development Plan in early 2004.
Schemes under this category will be designed in accordance with relevant Slovak and EU environmental regulations including EIAs where appropriate.
Compliant with EU Directives.
It concerns measures included in the Sector Operational Programmes for Industry and Services, Basic Infrastructure, in particular Environment and Local Infrastructure as well as measures under the SPD 2 for Bratislava.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.