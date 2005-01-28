Centre Hospitalier d’Arras

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project, which is based on CHA's Multiannual Investment Programme, concerns the modernisation and restructuring of sites into core medical and surgical centres, a psychiatric unit and a training centre.
The project forms part of the Regional Health Organisation Outline Plan (SROS) drawn up by the Nord/Pas-de-Calais Regional Hospital Agency (ARH) and the 2007 Hospital Plan. It comprises the integration of new technologies and modern healthcare services and will, in particular, improve A&E, cancer treatment, cardiology, surgery (including ambulatory) and paediatric services.
The environmental impact of the project is expected to be limited. A specific environmental study was carried out to assess the impact of helicopter transport and an appropriate waste processing plan will be implemented.
The tendering procedures applied by French hospitals must comply with European directives and the national legislation applicable to public entities. CHA follows the current regulations.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.