CENTRAL - EAST EGNATIA MOTORWAY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
EGNATIA ODOS S.A.
Contact: Mrs Papassiopi
The proposed project consists of the design and construction of three sections of the central-eastern Egnatia road axis (TEN project) concerning in total 158km of motorway constructed as a dual carriageway 24,5m wide with 2 traffic lanes per carriageway, including a considerable amount of tunnels, bridges and interchanges. The project shall link major sections of the Egnatia road axis already financed by the Bank.
The proposed project, forming part of the ongoing implementation of the Egnatia road axis, will link the sections already operating. The completion of the Egnatia road axis shall provide substantial time-savings and greatly assist private and commercial transport in the area of northern Greece and the Balkans and shall connect Turkey to central Europe through a high standard motorway.
The Bank requires of the Promoter to fully comply will all relevant EU legislation in the field of the environment.
The Bank requires of the Promoter to fully comply with the provisions of the relevant EU procurement legislation.
Regional Development and Infrastructure of European Interest.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.