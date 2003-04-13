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PRET GLOBAL CPSCL

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Tunesien : 25.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2004 : 25.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 März 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2004
20030413
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CPSCL Global Loan
Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million loan from the Bank's own resources under the FEMIP – EUROMED II Mandate.
Around EUR 225 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Coverage of financing requirements for CPSCL loans to local authorities.

The project forms part of the local authority investment programme under the government's tenth Five-Year Plan. CPSCL is currently the municipalities' main source of finance for meeting their priority infrastructure and local services investment needs. Two thirds of financing requirements will be covered by the municipalities' own funds and State subsidies and one third by CPSCL loans to local authorities. The project will contribute to improving the quality of and access to public infrastructure and services for local populations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank's environmental rules will apply.

The largest schemes under the project will be the subject of public invitations to tender published in the OJEU. Smaller-scale schemes will be put out to tender nationally.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen