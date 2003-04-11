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CGD REABILITAÇAO URBANA

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 150.000.000 €
Stadtentwicklung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2003 : 150.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Oktober 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2003
20030411
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CGD Reabilitação Urbana
Caixa Geral de Depósitos, S.A..
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million.
In excess of EUR 300 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to finance housing rehabilitation and social housing schemes in the context of urban regeneration/renewal programmes throughout Portugal.

The project will contribute to improve urban quality of life and to redress the deficit of social housing in the main municipalities of Portugal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

EU environmental directives have been incorporated into national laws so compliance is ensured for the few specific cases where EU legislation is applicable to housing projects.

The intermediary will ensure that the investments to be financed under the present loan will comply with the EU procurement Directives.

Kommentar(e)

Social housing and urban renewal.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen