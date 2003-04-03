FLOWSERVE PRODUCT DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises the promoter’s investment programme in product research and development over the years 2003-2007. The project mainly comprises the development of innovative applications and a new generation of flow management products with higher efficiency and reliability.
The project will enhance the promoter’s competitiveness, add more flexibility to shift capacity towards areas of growing demand, and increase its productivity in the long-term. The technological innovations resulting from the product research and development will also lead to environmental benefits through improved energy efficiency, lower CO2 emissions and better management of hazardous or toxic products. A substantial part of the project is expected to be located in regional development areas.
The project will comply with all applicable environmental legislation and regulations.
Procurement regulations do not apply to this private industry project. The promoter carries out competitive enquiries among potential suppliers for goods and services, as is usual in the industry.
Manufacturing of Pumps, Valves and Seals.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.