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NORTHERN GERMAN BANKS KMU GD

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/07/2004 : 25.000.000 €
1/12/2004 : 25.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Januar 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/07/2004
20030362
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Northern German Banks KMU GD

1. Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg  Girozentrale Bremen
2. HSH Nordbank
3. Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of project costs.
Up to EUR 200 m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projects carried out by small and medium-sized companies (SME). A particular importance will be given to projects located in eastern Germany, which is an objective 1 area, as well as objective 2 areas. The excellent quality of the Bank’s counterparts’ reporting will allow a transparent allocation of resources.Ventures will be located mainly in Northern Germany. Other areas in Germany and other EU member and Accession countries are not targeted, but should, however, not be excluded in this operation. As HSH Nordbank AG Copenhagen branch has expressed particular interest in targeting SMEs in Scandinavia, this might become of increasing importance.

Global loan for the financing of small and medium sized projects in the fields of environmental protection and rational use of energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

For the award of public contracts the EU tender directives are to be followed.

Kommentar(e)

Regional development and SMEs.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen