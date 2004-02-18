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AGUAS DE GUIPUZCOA

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 30.000.000 €
Wasser, Abwasser : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/06/2004 : 30.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Die EIB stellt 180 Mio EUR für das Investitionsprogramm 2008-2013 von Aguas de Castilla-La Mancha bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/06/2004
20030348
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Aguas de Guipuzcoa
Consorcio de Aguas de Guipuzcoa.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 20% of the total project cost.
Around EUR 150 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The construction of several main sewers and wastewater treatment plants in river basins under the responsibility of the promoter.

The project will contribute to improve the quality of surface, coastal and bathing waters and reduce pollution in the province of Guipuzcoa with an expected positive effect on tourism and economic activity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

As a wastewater treatment project, its effect on the environment will be positive. The project will complete the pending wastewater infrastructures, of the area served by the promoter, required to comply with the 91/271/EEC Urban Waste Water Directive. The receiving waters are not classified as sensitive and the project is not concerned with environmentally sensitive areas. Taking into account the proximity of the project with the French border the project will also have positive transboundary effects. The promoter is required to comply with the norms imposed by the Directive 97/11/EC. None of the proposed works fall under the competence of Annex 1 of the mentioned Directive on environment.

The promoter is required to comply with the European directives in regards to invitations to tender.

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Spanien: Die EIB stellt 180 Mio EUR für das Investitionsprogramm 2008-2013 von Aguas de Castilla-La Mancha bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen