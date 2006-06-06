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AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU

Unterzeichnung(en)

Betrag
33.000.000 €
Sektor(en)
Energie : 33.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2006 : 11.000.000 €
23/11/2006 : 11.000.000 €
23/11/2006 : 11.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Plan de Réinstallation Involontaire - FR
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Annex - FR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2006
20030347
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Félou hydropower plant
Organisation de Mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 33 million.
EUR 102.5 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of construction of a 60 MW run-of-river hydropower plant close to the town of Kayes in Mali. It forms part of the OMVS’s power supply strategy for Mali, Mauritania and Senegal.

The project will make it possible to increase the power generation capacity of Mali, Mauritania and Senegal while limiting costs. This will enable these countries to meet the strongly growing demand for electricity and assist their economic development.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were to be constructed in the EU, it would fall under Annex II of the EIA Directive (97/11/EC). An Environmental Impact Study has been carried out, including public participation. Taking into account the proposed environmental and social mitigation measures, the overall environmental impact is considered acceptable.

The tender process for the turnkey contract is ongoing after publication in the Official Journal on 14 April 2006 of the pre-qualification announcement. Other project components not financed by the Bank follow World Bank procedures, which are in line with the Bank’s Guide to Procurement.

Kommentar(e)

Electricity.

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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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