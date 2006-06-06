AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE FELOU

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of construction of a 60 MW run-of-river hydropower plant close to the town of Kayes in Mali. It forms part of the OMVS’s power supply strategy for Mali, Mauritania and Senegal.
The project will make it possible to increase the power generation capacity of Mali, Mauritania and Senegal while limiting costs. This will enable these countries to meet the strongly growing demand for electricity and assist their economic development.
If the project were to be constructed in the EU, it would fall under Annex II of the EIA Directive (97/11/EC). An Environmental Impact Study has been carried out, including public participation. Taking into account the proposed environmental and social mitigation measures, the overall environmental impact is considered acceptable.
The tender process for the turnkey contract is ongoing after publication in the Official Journal on 14 April 2006 of the pre-qualification announcement. Other project components not financed by the Bank follow World Bank procedures, which are in line with the Bank’s Guide to Procurement.
Electricity.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.