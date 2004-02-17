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PRET CADRE BDPME-SOUTIEN CREATION ENTR

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 60.000.000 €
Dienstleistungen : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/09/2004 : 30.000.000 €
6/10/2005 : 30.000.000 €
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EUR 60 mio to BDPME to finance fledgling micro-entreprises

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/09/2004
20030346
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BDPME Framework Loan – Start-up Support
Crédit d’Équipement des PME.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million.
Approx. EUR 230 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Part-financing of small-scale ventures (around EUR 25 000 on average) promoted by start-up micro-enterprises in the industrial and service sectors, under the "Business Start-up Loans" programme.

Support for start-up micro-entreprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with Community directives and national regulations on environmental protection is required.

Not applicable in view of the nature of SMEs and the very small size of investments.

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EUR 60 mio to BDPME to finance fledgling micro-entreprises

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen