Sunderland Urban Renewal Phase II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Sunderland Housing Group
Contact point: Andrew Taylor, FD,
Emperor House,
2 Emperor Way, Doxford
International Business Park,
Sunderland,Tyne and Wear
SR3 3XR United Kingdom.
Following its purchase of Sunderland City Council’s social housing stock, the Sunderland Housing Group (“SHG”) is to undertake a second phase of its planned improvement programme, as part of the city’s wider urban renewal strategy. The second phase will consist of building 3000 new houses for social rent to replace poor quality stock which is to be demolished.
The objective is to extend SHG’s programme for the renewal of the urban environment in Sunderland by modernising the city’s social housing.
The construction of new properties will lead to improvement in the efficiency of tenants’ energy usage and will significantly enhance the local urban environment. In its appraisal, EIB will review the project’s planning requirements and environmental implications.
Registered Social Landlords are private entities and while SHG therefore does not fall within public sector procurement regulations, it will use open competitive tender for the majority of the works.
Construction/ social housing.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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