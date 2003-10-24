Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

SUNDERLAND URBAN RENEWAL PHASE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
112.824.370,07 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 112.824.370,07 €
Stadtentwicklung : 112.824.370,07 €
Unterzeichnungsdatum
25/06/2004 : 112.824.370,07 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Oktober 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/06/2004
20030333
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Sunderland Urban Renewal Phase II

Sunderland Housing Group
Contact point: Andrew Taylor, FD,
Emperor House,
2 Emperor Way, Doxford
International Business Park,
Sunderland,Tyne and Wear
SR3 3XR United Kingdom.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 108 million (GBP 75 million)
Up to EUR 359 million (GBP 250 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Following its purchase of Sunderland City Council’s social housing stock, the Sunderland Housing Group (“SHG”) is to undertake a second phase of its planned improvement programme, as part of the city’s wider urban renewal strategy. The second phase will consist of building 3000 new houses for social rent to replace poor quality stock which is to be demolished.

The objective is to extend SHG’s programme for the renewal of the urban environment in Sunderland by modernising the city’s social housing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The construction of new properties will lead to improvement in the efficiency of tenants’ energy usage and will significantly enhance the local urban environment. In its appraisal, EIB will review the project’s planning requirements and environmental implications.

Registered Social Landlords are private entities and while SHG therefore does not fall within public sector procurement regulations, it will use open competitive tender for the majority of the works.

Kommentar(e)

Construction/ social housing.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen