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BANK OF SCOTLAND (IRELAND) SME GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/10/2006 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/10/2006
20030332
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Bank of Scotland (Ireland) SME GL

Bank of Scotland (Ireland) on behalf of:
The Governor and Company of the Bank of Scotland.
72-74 Harcourt Street
Dublin 2, Ireland
Contact: John A. Staunton
Tel: +353 1 415 5453, Fax: +353 1 671 7931.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million.
In line with normal global loan criteria, the EIB would finance up to 50% of eligible project costs.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed global loan will be used across sectors in line with the promoter’s diversified and substantial SME portfolio.

The economic benefit of the proposed operation derives from its contribution towards the development of SME's in Ireland and possibly in Northern Ireland. The proposed global loan is intended to increase the productivity and competitive capacity of SME's located in Objective 1 area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary will undertake to promote compliance of the sub-projects with relevant national and EU law.

EIB procurement guidelines for global loans will be applied.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen