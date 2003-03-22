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BRAZIL COMMERCIAL BANKS GL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
73.661.810,43 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 73.661.810,43 €
Durchleitungsdarlehen : 73.661.810,43 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2003 : 24.553.936,81 €
18/12/2003 : 24.553.936,81 €
18/12/2003 : 24.553.936,81 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2003
20030322
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Brazil Commercial Banks Global Loan
  1. Banco Itaú BBA S.A. (Itaú BBA)
  2. União de Bancos Brasileiros S.A. (UNIBANCO)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
In the order of EUR 30 million (Itaú BBA) and of EUR 60 million (UNIBANCO)
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung

The proposed line of credit will be targeted to subsidiaries or affiliates of EU companies in Brazil promoting small and medium-size investments in industry, agro-industry, commercial infrastructure, tourism and related services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All sub-projects financed under the proposed loan will be required to comply with the relevant national legal framework, to be acceptable in environmental terms to EIB.

EIB procurement guidelines for global loans will be applied.

Kommentar(e)

Industry, agro-industry, commercial infrastructure, tourism and related services.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen