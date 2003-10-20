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NOVA LJUBLJANSKA BANKA GL I

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowenien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/07/2005 : 25.000.000 €
19/01/2004 : 75.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
75 Mio EUR für kleine Investitionsvorhaben in Slowenien
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowenien: 25 Mio EUR für kommunale Investitionen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Oktober 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/01/2004
20030278
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Nova Ljubljanska Banka Global Loan I

Nova Ljubljanska Banka d.d.
Trg republike 2
SI- 1520 Ljubljana, Slovenia

Contact person: Ms Karmen Mia Bizjak - Head;Industrialized Countries - Financial Institutions & International; Ms Zdenka Koron - Senior Area Manager; Industrialized Countries - Financial Institutions & International

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Minimum EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of small- and medium-scale projects in the field of energy and energy savings, environmental protection, infrastructure (including municipal, health and education, urban renewal and social housing, if integrated in well-defined urban rehabilitation schemes), industry, services (including creative and cultural services) and tourism in Slovenia.

The global loan would contribute to the development of term finance in Slovenia. Through the financial intermediary, the global loan would provide long-term funding for eligible projects promoted notably by small and medium sized enterprises (SMEs) or local municipalities/ authorities/ associations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, as appropriate.

The financial intermediaries will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU Directives, in particular for the award of public sector contracts, as appropriate.

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75 Mio EUR für kleine Investitionsvorhaben in Slowenien
Zugehörige Pressemitteilungen
Slowenien: 25 Mio EUR für kommunale Investitionen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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75 Mio EUR für kleine Investitionsvorhaben in Slowenien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen