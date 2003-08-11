Sagunto LNG Plant - AFI

Übersicht
The project consists of the design, construction, commissioning and operation of a LNG (Liquefied Natural Gas) import terminal in the extension of the Mediterranean industrial port of Sagunto some 18 km north of Valencia.
The project will contribute to meeting gas demand growth and diversifying gas imports to the Iberian Peninsula. The LNG terminal will receive LNG shipments and deliver natural gas to the regional/national gas transmission grids.
The project is classified under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (85/337/EEC as amended by 97/11/EC), and also under the Seveso II directive (EC 96/082) on the prevention of major accidents for projects involving dangerous substances. The promoter has carried out a fully-fledged EIA including public consultation, and obtained the formal approval from the Ministry of Environment in November 2002 (“Declaración de Impacto Ambiental”).
In accordance with Directive 93/38/EC, the promoter has advertised for the main turnkey project's construction contract in the EC Official Journal.
LNG (Liquefied Natural Gas).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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