ONE PARC EOLIEN DE TANGER

Übersicht
Creation of a 140 MW wind farm consisting of turbines with a power rating of 850 kW or above (i.e. up to 165 units). Projected annual power generation is around 500 GWh. The wind farm will be located about 15 km east of Tangiers. The energy produced will be fed into the national grid at the existing Melloussa sub-station via two 225 kV lines.
The project will contribute to the development of a renewable energy source in Morocco and make it possible to meet electricity demand with a limited environmental impact.
Environmental impact studies have already been conducted for the project. These do not indicate any major adverse effects other than the inevitable visual impact. A detailed study on the project's impact on wild birds will be carried out.
The various components of the project will be put out to international tender with publication in the OJEC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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