APOBANK REGIONAL DEVELOPMENT GL I

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Projects of limited scale in the field of medical professions. The projects will include investments in medical practices (premises and medical equipment) of doctors, dentists and veterinarians as well as pharmacies, exclusively located in assisted areas (objective 1 or 2) within the EU, mainly in Germany.
With an exclusive focus on the medical professions and a market share of more than 50%, Apobank plays a central role as financial intermediary in this segment, which, by its very nature, is traditionally dominated by small-scale private enterprises. Under current global loan operations, allocations to the increasingly important medical sector are still rare. The start of global loan operations with Apobank promises to significantly improve the reach of EIB support to this sector. Final beneficiaries are private and public sector promoters of any size and ownership, mostly independent doctors, dentists and pharmacists.
Within the framework of the global loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as may be appropriate.
Within the framework of the global loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as may be appropriate.
Health.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.