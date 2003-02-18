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APOBANK REGIONAL DEVELOPMENT GL I

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/08/2004 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Februar 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/08/2004
20030218
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Apobank Regional Development Global Loan I
Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG, Düsseldorf.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 m.
Approximately EUR 200m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Projects of limited scale in the field of medical professions. The projects will include investments in medical practices (premises and medical equipment) of doctors, dentists and veterinarians as well as pharmacies, exclusively located in assisted areas (objective 1 or 2) within the EU, mainly in Germany.

With an exclusive focus on the medical professions and a market share of more than 50%, Apobank plays a central role as financial intermediary in this segment, which, by its very nature, is traditionally dominated by small-scale private enterprises. Under current global loan operations, allocations to the increasingly important medical sector are still rare. The start of global loan operations with Apobank promises to significantly improve the reach of EIB support to this sector. Final beneficiaries are private and public sector promoters of any size and ownership, mostly independent doctors, dentists and pharmacists.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Within the framework of the global loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as may be appropriate.

Within the framework of the global loan, the Borrower will be requested to ensure compliance of the sub-projects with EU directives, as may be appropriate.

Kommentar(e)

Health.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen