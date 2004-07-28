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BOAD PG IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
54.600.000 €
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen : 25.000.000 €
Dienstleistungen : 29.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/12/2004 : 4.600.000 €
10/12/2004 : 25.000.000 €
10/12/2004 : 25.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
54,6 Mio EUR zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen in Westafrika

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 Juli 2004
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/12/2004
20030186
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BOAD IV Global Loan
West African Development Bank (BOAD).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Indicative amounts: EUR 25 million for the Global Loan from EIB own resources; EUR 25 million for the Guarantee Facility made available under the Investment Facility; EUR 4.6 million for the participation in the capital increase (IF).
The EIB loan will cover a maximum of 50% of the total cost of each project financed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

  • Global loan to finance projects promoted by enterprises in the private and commercial public sectors in WAEMU member countries.
  • Guarantee facility in the form of i) a partial guarantee for BOAD loans to enterprises and ii) a partial counter-guarantee for BOAD guarantees on an enterprise's bond issues or similar securities.
  • Participation in BOAD's capital increase drawing on Investment Facility resources: from 0.3% to 0.6% of capital.

To underpin and develop West African Development Bank (BOAD) operations in support of the private sector, promote a wider gamut of financial instruments and bolster the regional capital market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The policy and procedures manual for environmental management, recently adopted by BOAD's Board of Directors, is satisfactory.

The Bank's procurement rules for global loans will apply.

Kommentar(e)

Industrial, agribusiness, mining, tourism and service sectors.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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