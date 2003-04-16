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NESJAVELLIR GEOTHERMAL POWER III

Unterzeichnung(en)

Betrag
24.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Island : 24.000.000 €
Energie : 24.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/02/2004 : 24.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 April 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/02/2004
20030169
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Nesjavellir Geothermal Power III
The City of Reykjavik
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Approximately EUR 23.5 million, equivalent to approximately ISK 2 billion.
About EUR 47 million, equivalent to approximately ISK 4 billion.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Extension of the existing Nesjavellir geothermal cogeneration plant, located 25 km east of Reykjavik, by 30 MWe and 150 MWth, based on the results of a renewed assessment of the geothermal field.

The project concerns the further development of indigenous geothermal energy resources to generate electricity and heat, thereby minimising the use of fossil fuels and emissions of air pollutants. The capacity extension is aiming at the cost-effective supply of power and district heat to meet growing demand. It is also fully in line with the Bank’s policies on sustainable development (cogeneration of heat and power; renewable energy).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, which would fall under Annex II of EU directive 97/11, is located in an isolated, unpopulated area on the slopes of the Hengill volcano. The competent government authority has ruled that a full environmental impact assessment (EIA) is not required in this case. The results of the EIA previously carried out for the existing plant and any environmental studies relating to the current extension will be reviewed during appraisal, including the potential impact on any nature conservation sites.

The promoter employs procurement procedures in line with the relevant EU Directive (93/38/EC), including the publication of tender announcements in the EC Official Journal. Given technical requirements to ensure standardisation of equipment design at the power plant, contracts for supply of the main equipment for the power plant extension have in this case been negotiated with the suppliers of the equipment originally installed, who were selected by open tendering procedures carried out in 1997.

Kommentar(e)

Environment.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen