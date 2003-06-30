Aureos East Africa Fund

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Aureos Capital Ltd.
One Bessborough Gardens
London SW1V 2JQ
Participation in three funds (East, West and Southern Africa) established for the purpose of making equity and quasi-equity investments in SMEs in Sub-Saharan Africa that demonstrate strong potential for profitable growth and regional expansion.
The aim is to encourage private initiative in industry and service related investments. At present, growth of SMEs in Africa has been inhibited partly by the lack of private equity capital. The Aureos funds are designed to serve a useful function in not only promoting private sector growth but also in institutional capacity building and, potentially, capital markets development. The proposed operation would therefore support the creation of jobs and help to improve the general economic situation in Sub-Saharan Africa.
The documents constituting the funds provide that Aureos will apply international best business practices regarding environment, health, safety and governance.
Standard competitive procurement guidelines to be applied.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.