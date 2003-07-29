Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ALPITOUR VILLAGE SICILIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/06/2004 : 10.000.000 €
18/06/2004 : 10.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/06/2004
20030156
Projekttitel
Alpitour Village Sicily
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 37 million
EUR 45 million approx.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in the development and operation of a new beach resort.

The project should increase the capacity and quality of tourism facilities, strengthen the region as a holiday destination for international tourists and domestic clients. The promotion of tourism will create direct employment in the service sector and indirect economic spill-over effects in this assisted area of the South of Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the Directive 97/11/EEC on Environmental Impact Assessment. An Environmental Impact Study has been prepared accordingly. The conclusions of this Study on the major environmental factors and relevant mitigating measures will be verified during appraisal.

Procurement will follow procedures usually applied in the private sector projects and satisfactory to the EIB.

Kommentar(e)

Hotels and restauration.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen