Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ROADS REHABILITATION VI

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 450.000.000 €
Verkehr : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2006 : 450.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2006
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2006
20030153
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Roads Rehabilitation VI
National Administration of Roads within the Ministry of Transport, Constructions and Tourism
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 450 million.
Up to EUR 945 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the rehabilitation of several sections of about 1100 km of national roads, either on Pan-European Corridors or links to the Corridors.

The project contributes to the rehabilitation of key transit roads in Romania. The associated benefits will comprise vehicle operating cost savings, travel time-savings, safety benefits and savings in routine road maintenance costs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Where works include re-profiling and/or realignment of an existing route any environmental impact will be assessed to ensure compliance with environmental regulations applicable within the EU.

All the construction works and design and supervision contracts above the thresholds in the EU procurement directives will be tendered internationally according to the EIB Procurement Guide.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen