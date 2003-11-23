FACILITY FOR EDUCATION (N IRELAND) PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project includes the financing of a number of PPP schools projects designed to improve school buildings in Northern Ireland. The Bank is proposing to establish a Framework Facility to enable it to support a range of small and medium sized projects, either directly or intermediated through other acceptable financial institutions.It is envisaged that projects will be financed throughout Northern Ireland. DE’s programmes are designed to ensure that the allocation of resources is based entirely on educational need.
The modernisation of school and other educational infrastructure is a key policy priority within Northern Ireland. The Policy Framework for Public Private Partnerships in Northern Ireland, published by the Office of the First Minister and Deputy First Minister in February 2003, identifies PPP as an important means of delivering this investment. The underlying objective for the education system is to ensure the highest possible standard of education for all children and provision of suitable educational facilities is one of the essential ingredients that will help achieve this.
To be reviewed during appraisal.
All projects financed under the facility are expected to be procured in conformity with relevant EU Directives. Details will be verified during the appraisal of individual projects.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.