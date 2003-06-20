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ENAC AIRPORT SECURITY SYSTEMS

Unterzeichnung(en)

Betrag
83.685.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 83.685.000 €
Verkehr : 83.685.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2003 : 83.685.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Juni 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/12/2003
20030031
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENAC Airport Security Systems - AFI
ENAC – Italian Civil Aviation Authority
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 150 million (under an Accelerated Finance Initiative (AFI) facility.
EUR 205 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the acquisition and installation of equipment for the security inspection of all “hold baggage” as well as required modifications to baggage handling systems at 37 Italian airports, of which 14 located in the Mezzogiorno.

Tighten further security controls at airports and implement EU Council Regulation 2320/2002 that requires full control of “hold baggage” , including those from transit flights.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Baggage inspection systems have to comply with strict health requirements and no negative impact on human health or the environment is known.

The promoter follows the EU procurement directives for all projects.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen