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RAIFFEISENBANK GLOBAL LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 30.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/06/2003 : 10.000.000 €
6/06/2003 : 20.000.000 €
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30 Mio EUR für den privaten Sektor in Kroatien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 April 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/06/2003
20030028
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Raiffeisenbank Global Loan
Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb (RBA) and Raiffeisen leasing d.o.o., Zagreb (RL). The proposed borrowers are respectively the Croatian banking and leasing subsidiaries of the Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB) Group.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
N/A
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed global loan is directed to the financing of projects of small to medium size in the fields of infrastructure, environmental protection and improvement, energy, health, education, as well as industrial and services sector projects of limited size carried out by SMEs.

To enhance the prospects for economic growth and employment in Croatia through the provision of long-term financing, thereby allowing private sector enterprises to undertake longer-term capital investments. It also will contribute to improving the competitiveness of Croatian industry from an EU-Croatia trade perspective.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All eligible projects will have to respect the environmental conditions to ensure compliance with European and national legislation

The Bank’s standard procurement guidelines applicable to Global Loans will apply.

Kommentar(e)

Industry, infrastructure (including health and education), tourism, energy savings, services and environmental protection.

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30 Mio EUR für den privaten Sektor in Kroatien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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30 Mio EUR für den privaten Sektor in Kroatien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Weitere Veröffentlichungen