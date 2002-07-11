Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ALLIANCE & LEICESTER GL II

Unterzeichnung(en)

Betrag
71.725.720,84 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 71.725.720,84 €
Durchleitungsdarlehen : 71.725.720,84 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2003 : 71.725.720,84 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2003
20020711
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Alliance & Leicester Global Loan II

Alliance & Leicester plca
Susan Britten,
Sovereign Finance plc,
Sovereign House,
PO Box 302,
298 Deansgate,
Manchester M60 3AL,
Tel: +44 161 953 3585, Fax: +44 161 214 3585.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 50 million (EUR 70 million).
In line with normal global loan criteria, the EIB would finance up to 50% of eligible project costs.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan dedicated to finance projects promoted by small and medium sized companies (“SMEs”) in the UK, with a substantial part expected to benefit the sectors of business services and trade.

The new operation aims at ensuring the continued cooperation with A&L for the financing of SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary will undertake to promote compliance of the sub-projects with relevant national and EU law.

EIB procurement guidelines for global loans will be applied.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen