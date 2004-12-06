LBBW GL III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Global loan (A) for the financing of small and medium sized projects carried out by SMEs or (B) for the financing of small and medium sized projects in the field of environmental protection, rational use of energy, improvement of municipal infrastructure as well as ventures in the sectors of health and education and of housing integrated in well defined urban schemes.
LBBW’s predominant business policy objective is the promotion of the economic environment in its core market, Baden-Württemberg. The Land Baden-Württemberg is one of the key regions in Germany for innovation and research & development related investments, mostly through its vast SME sector. The global loan would focus on investments of SME’s as well as the related public and private infrastructure, which is one of the main factors to attract new investments in the area.
Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.
Compliance with EU directives and national legislation and guidelines is made a condition and to be confirmed for each allocation under the Global Loan.
Environmental protection, the rational use of energy, infrastructure investments, incl. Health, education and urban renewal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.