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KLINIKEN THUERINGEN III

Unterzeichnung(en)

Betrag
270.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 270.000.000 €
Gesundheit : 270.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/11/2008 : 120.000.000 €
29/11/2006 : 150.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2005
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2006
20020686
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Kliniken Thüringen III
Freistaat Thüringen.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 270 million.
EUR 540 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project, consisting of the renovation and extension of clinic buildings and the modernisation of long-term hospital installations, is part of the ongoing and indispensable hospital restructuring plan of the Free State of Thuringia.

The aim of the project is to update Thuringia’s hospital infrastructure to standards that enable the provision of quality services in line with Federal norms and expectations. In addition to improved in-patient accommodation, increased out-patient capacity, up-to-date diagnostic and treatment facilities and much-improved staff working conditions, the project will ensure that the infrastructure is easier and more cost-effective to manage and service.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project complies with relevant EU and national environmental legislation.

The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities procurement.

Kommentar(e)

Regional Development.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen