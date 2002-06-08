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REGIONAL GAS PIPELINE

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Jordanien : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/06/2004 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
100 Mio EUR für den Bau einer Gaspipeline zwischen Ägypten und Jordanien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/06/2004
20020608
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Regional Gas Pipeline (known as Arab Gas Pipeline or Jordanian Gas Transmission Pipeline)
EPEG consortium made up of various companies from the Egyptian General Petroleum Company (EGPC) group, EGAS (Egyptian Natural Gas Holding Company), PETROJET (Petroleum Project and Technical Consultations Company), ENPPI (Engineering for the Petroleum and Process Industries) and GASCO (Egyptian Natural Gas Company).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
up to EUR 100 m (EUROMED II).
Estimated at USD 264 m (EUR 226 m).
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The present project comprises the second stage of the Arab pipeline, involving the construction and operation of the Jordanian section of this gas transmission system that will transport natural gas originating from Egyptian production fields (mainly Mediterranean) to industrial consumers and power plants at Aqaba, Amman, Rehab and As Samra in Jordan.

For Egypt, increased exploitation of substantial gas reserves will provide the country with a new source of export revenue and economic value added. In addition to the direct impact of the investments, the project also has the effect of establishing a new gas market in the region, which would be expected to promote industrial activity and offers the possibility to extend supplies to other countries in the future.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental impact of such a project is likely to be limited to mainly temporary disturbances during construction, which will have to be mitigated by appropriate working procedures and by the appropriate reinstatement of the rights of way concerned. Public consultation will be carried out, as would be required within the European Union, by the Royal Scientific Society of Jordan.

The call for tender was advertised by the Jordanian Ministry of Energy and Mineral Resources in regional and international newspapers in September 2001 as well as on the United Nations’ web site.

Kommentar(e)

Oil and Gas.

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100 Mio EUR für den Bau einer Gaspipeline zwischen Ägypten und Jordanien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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100 Mio EUR für den Bau einer Gaspipeline zwischen Ägypten und Jordanien
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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