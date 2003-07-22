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ST PETERSBURG FLOOD BARRIER PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Russland : 40.000.000 €
Wasser, Abwasser : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/05/2005 : 40.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
40 Mio EUR für das Hochwasser-Sperrwerk in St. Petersburg

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/05/2005
20020597
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
St. Petersburg Flood Protection Barrier Project
The Russian Federation
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
In the order of EUR 40 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Completion of the construction of a Flood Protection Barrier across Neva Bay.

Reducing the risk of flooding to the Municipal area of St. Petersburg.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The main environmental objective of the project is to ensure that there will be no further significant risk of human and economic losses from flooding in the City. An Environmental Impact Assessment (EIA) has been carried out. The completion and operation of the Barrier are designed to meet relevant Russian and EU environmental, health and safety standards.

Contracts financed by the EIB will be subject to international competitive bidding.

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40 Mio EUR für das Hochwasser-Sperrwerk in St. Petersburg

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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40 Mio EUR für das Hochwasser-Sperrwerk in St. Petersburg
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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