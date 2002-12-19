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HELABA INFRASTRUCTURE GL IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
199.999.881,32 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 199.999.881,32 €
Durchleitungsdarlehen : 199.999.881,32 €
Unterzeichnungsdatum
5/02/2003 : 23.325.247,25 €
26/06/2003 : 25.536.261,49 €
20/08/2003 : 44.118.944,67 €
24/09/2003 : 50.004.490,35 €
31/03/2004 : 57.014.937,56 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Dezember 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2003
20020579
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Helaba Infrastructure Global Loan IV
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Global loan for the financing of small and medium sized infrastructure projects in Germany.

Financing of small and medium sized ventures related to infrastructure including health, education and urban renewal, the rational use of energy and environmental protection in assisted areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU and national environmental legislation and guidelines will be made a condition for each sub-project under the global loan.

Compliance with EU Directives and national legislation and guidelines is made a condition for each allocation under the global loan.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen