ENAGAS ESPANA II

Übersicht
The project consists of the reinforcement and extension of the Spanish gas transmission network and gas reserve facilities.
The investments would cover practically all Spanish regions, mostly assisted areas Objective 1 and 2. The investments are included in the 2002-2011 Spanish National Energy Plan.
The various project schemes fall under Annex I or Annex II categories of the EU directive 85/337 as amended by directive 97/11. Given that requirements for environmental assessment vary from one autonomous province to another, the Promoter has adopted a standard procedure for all pipeline projects that include a full EIA in accordance with the requirements of the directives.
The promoter, like most of the Spanish and Portuguese utilities, is a subscriber to Repro, an open classification system recognised to be in line with the requirement of EC directive 93/38. The system establishes common vendor lists after regular publication of pre-qualification notices in the OJ of the EU. Contracts are then awarded after restricted tendering of suppliers from the vendor list. These procedures are acceptable to the Bank.
Electricity and gas.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.