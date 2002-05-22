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RABO INDIA GL

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/10/2003 : 50.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für ein Globaldarlehn an die Rabo India Finance Private Limited

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Januar 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/10/2003
20020522
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Rabo India Global Loan
Rabo India Finance Private Ltd., a subsidiary of Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
In the order of EUR 50 m.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed line of credit would assist the implementation of small and medium scale investments.

To support investments featuring a mutual interest for the EU and India, through a contribution towards economic development, including the creation of new employment opportunities.

To enhance co-operation between European and Indian companies and to support the implementation of projects involving high transfers of technology from Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary will be requested to ensure that final beneficiaries comply with Indian legislation as well as EIB environmental requirements in general, as appropriate.

EIB procurement guidelines for global loans will be applied.

Kommentar(e)

Information technologies, telecommunications, industry (including agro-industry) and related services, infrastructure, tourism and energy.

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Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für ein Globaldarlehn an die Rabo India Finance Private Limited

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für ein Globaldarlehn an die Rabo India Finance Private Limited
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen