Bildungszentrum Campus Krems

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The Project relates to the expansion of the Danube University Krems into an international campus university. By year start 2006 the expanded site is due to have seminar and teaching rooms, a research centre and a new library.
The project should contribute to improving the quality and range of higher education facilities for post-graduate studies - including teaching and research - in Krems, one of the university education poles with a growing demand in Austria. By providing access to advanced further education, the project will sustain skills acquisition and development contributing to offer equal and open access to high-quality learning opportunities for people of all ages.
EU Directive 97/11/EEC does not specifically mention that educational activities require an Environmental Impact Assessment; however Annex II of the Directive could consider them as Urban Development projects. Part of the development involves construction on an adjacent green-field site at the base of vineyards. All environmental aspects will be reviewed during appraisal.
Procurement will be carried out according to the requirements of EU Directives in respect of Services and Works contracts.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.