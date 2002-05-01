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SOLARWAFER SACHSEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
26.004.119,46 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 26.004.119,46 €
Industrie : 26.004.119,46 €
Unterzeichnungsdatum
6/06/2003 : 26.004.119,46 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 April 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/06/2003
20020501
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Solarwafer Sachsen
Deutsche Solar AG.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 75 million.
Estimated at about EUR 150 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the extension of production facilities for silicon wafers, the main raw material for photovoltaic cells.

The project, aiming at a reduction in specific production costs, is expected to foster the international competitiveness of European industry in the photovoltaic cells/modules sector. The decrease of costs for photovoltaic energy contributes to the further development of renewable energy resources and environmental protection. In addition, the project is likely to have some positive direct and indirect effects on economy of the region, an objective 1) area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Production of semiconductors, which include photovoltaic cells, is not listed in the EIA Directive 97/11. It can, however, be assumed that the local authorities at the project location request a study on the environmental impact of the project, as a matter of general policy towards industrial projects. This will be verified during the appraisal along with the environmentally relevant characteristics of the project.

Procurement regulations do not apply to this private industry project. The promoter carries out competitive enquiries among potential suppliers as is usual in the industry.

Kommentar(e)

Manufacture of accumulators, primary cells and primary batteries.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen