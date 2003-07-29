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VERACEL PULP MILL

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.263.501,39 €
Länder
Sektor(en)
Brasilien : 65.263.501,39 €
Industrie : 65.263.501,39 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2003 : 65.263.501,39 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juli 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2003
20020497
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Veracel Pulp Mill Project
Stora Enso oyj (Finland) and Aracruz Cellulose S.A. (Brazil)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
USD 858 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction and operation of a large non-integrated, pulp production mill, based on eucalyptus plantations.

To contribute to the country's efficient uses of domestic natural resources and positively impact the national economy, creating employment and generating income, while also supporting an EU based company in its development in South America.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The necessary licences are being obtained from Brazilian Authorities, with Environmental Impact Studies and Public Consultations to be carried out in compliance with Brazilian legislation. The mill design is expected to be in line with Best Available Technology, in line with IPPC EU Directive.

In line with EIB guidelines for private sector projects.

Kommentar(e)

Manufacture of Pulp.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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