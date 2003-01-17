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LANDSLIDE PROTECTION F.L. - AFI

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 50.000.000 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/06/2003 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für Maßnahmen zum Schutz vor Erdrutschen in Polen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Januar 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/06/2003
20020490
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Landslide Protection Framework Loan - AFI
Republic of Poland acting through the Office for Flood Damage Recovery in the Chancellery of the Prime Minister.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million
Approximately EUR 70 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project will consist of two components: (i) implementation of a comprehensive landslide risk management system and (ii) protection of infrastructure at risk from active landslides.

The project will both help to protect existing infrastructure and provide a basis for sustainable management of risks associated with landslide provoked natural disasters.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed loan will be used to part-finance “soft” and “hard” investments intended to protect against future landslide risk. “Hard” investments comprising a large number of geographically dispersed schemes will be designed in accordance with relevant Polish and EU environmental regulations including Environment Impact Assessments where appropriate.

Compliant with EU Directives.

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Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für Maßnahmen zum Schutz vor Erdrutschen in Polen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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50 Mio EUR für Maßnahmen zum Schutz vor Erdrutschen in Polen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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