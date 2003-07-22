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TOURISMUSFOERDERPROJEKT NASSFELD

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 30.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/01/2004 : 30.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/01/2004
20020469
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Tourismusförderprojekt Nassfeld
Private and public/private promoters – mid-sized companies and SMEs.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
About EUR 50 million.
About EUR 100 million.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a dedicated framework loan to support small and mid-sized projects of private and public/private promoters within the tourism development scheme of the Nassfeld region, a joint effort of the Austrian (Carinthia) and Italian (Friuli) side, both covered by CSF as objective 2 regions.

In this existing tourism area for winter and summer holidays, public infrastructure is well developed within this scheme, but the achieving economic benefits requires further investment in modernisation and expansion of hotel, transport and sports facilities operated by the private sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All eligible projects will have to respect the environmental conditions outlined in European and national legislation.

All eligible projects will have to respect the rules and conditions on procurement set out in European and national legislation.

Kommentar(e)

Dedicated framework loan for tourism.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen