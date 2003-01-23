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ADVANCED MASK HOUSE DRESDEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 120.000.000 €
Industrie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/08/2005 : 50.000.000 €
30/08/2005 : 70.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Januar 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/08/2005
20020445
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Advanced Mask House
Three major players in the photomask, microprocessor and memory chip industry, who form a joint venture for applied research and development and a pilot production facility for advanced photomasks.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 195 million
Approx. EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This project comprises the green-field development of a new photomask R&D and a pilot production facility.

Saxony is one of Germany’s Eastern Länder, which are covered by Objective 1 for allocations from the EU Structural Funds. The project will add to the positive network effects in making the Dresden region one of the most advanced semiconductor clusters in Europe and result directly and indirectly in the creation of several hundred new skilled jobs. EIB financing of the project is eligible under Article 267 points a) (regional development) and c) (international competitiveness of the European industry) of the EU Treaty. Furthermore, the project contributes to the innovation 2000 initiative (i2i) as formulated at the European Council meeting in Lisbon.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activity does not fall under the EU’s EIA Directive but is subject to national legislation. Moreover, the new manufacturing plant will be located in an existing industrial area, which is already qualified for meeting environmental regulations.

Promoter’s procurement procedures will be in line with current practice in private industry.

Kommentar(e)

Manufacture of photomasks.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen