BUDAPEST-METRO LINE 4 (M4) CONSTR.-AFI

Übersicht
Municipality of Budapest
Office of the Mayor
Attn. Mr. Attila PÓCS
Counsellor, Head of Project Implementation Unit
Városház u. 9 - 11
H-1364 Budapest
POB. 1
Tel. +361 327 1066
Financing of
(i) two construction sections and
(ii) purchase of train sets for a new Metro Line 4 (M4) in Budapest.
To improve the urban transport network of Budapest by providing the first metro crossing of the Danube between South Buda and the Pest side of the city, thereby relieving pressure on the road bridges and the tram crossings.
Under Hungarian environmental law a Preliminary Environmental Impact Study must be submitted to the Environmental Protection Authority who decide if a detailed EIA is required. Particular care is being given to considering the project's potential effect on a thermal spring used for medical and tourist purposes, noise impacts and alignment. Detailed studies investigating these potential impacts have been submitted and a decision by the appropriate authorities is expected by the end of 2002.
The principal supply and construction contracts will be let by open or restricted procedures with prior publication in the OJEC.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.