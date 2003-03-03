BOEHLER UDDEHOLM MODERNISIERUNG U. R&D

Unterzeichnung(en)
Übersicht
An investment programme over the period 2002–2006 aiming at expansion and modernisation of production lines for special, high grade steels at the Group’s plants in Austria and Sweden; it will include all necessary R&D supporting advanced processes and product-innovation
The company is engaged in intensive R&D in order to meet the evolving customers’ demand with new materials with improved quality characteristics (mechanical properties, purity, endurance to wear, corrosion resistance, etc). The investments proposed under the project are part of the ongoing modernisation and the R&D programme to enable the promoter to realise above objectives.
The programme covers various sites and includes elements that are likely to be included in Annex II of Directive 97/11. Compliance with applicable environmental regulation will be reviewed during appraisal. Raw materials’ supply of the plants is based on recycled scraps, which is environmentally positive.
The company is expected to supply its equipment and services for the project, amongst the few specialised engineering companies, using international negotiations. This procedure, usual in this industry, would be in the best interest of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.
Manufacture of basic metals and fabricated metal products
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.