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VIVIENDA CATALUNA

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Stadtentwicklung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/05/2003 : 50.000.000 €
6/10/2006 : 50.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
50 Mio EUR für Sozialwohnungen in Katalonien, Spanien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 April 2003
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/05/2003
20020371
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Vivienda Cataluña

Promoter: COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA through the Direcció General d'Arquitectura i Habitatge (DGAH).

Financial Intermediary: INSTITUT CATALÁ DE FINANCES (ICF).

Beneficiaries: Public and private sector promoters of social housing for rent.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to 50% of the total project cost.
Around EUR 218 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of new social housing within well-identified urban renewal plans or the renovation of derelict residential buildings throughout Cataluña. The DGAH has drawn up a housing programme for Cataluña for the period 2002 – 2007 to supplement the existing national programme, in order to provide additional social housing, particularly for rent.

The project will contribute to improve urban quality of life and to redress the deficit of social housing in Cataluña.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

Compliant with EU Directives.

Kommentar(e)

Social housing within urban renewal schemes.

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50 Mio EUR für Sozialwohnungen in Katalonien, Spanien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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50 Mio EUR für Sozialwohnungen in Katalonien, Spanien
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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