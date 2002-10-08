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BELGRADE URBAN RENEWAL

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
95.327.346 €
Länder
Sektor(en)
Serbien : 95.327.346 €
Verkehr : 95.327.346 €
Unterzeichnungsdatum
3/03/2010 : 5.327.346 €
17/06/2003 : 90.000.000 €
(*) Einschließlich 2.663.673 € Investitionszuschüsse vergeben durch WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK ,a 2.663.673 € Investment Grants vergeben durch WESTERN BALKANS INVESTMENT FRAMEWORK
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90 Mio EUR für Stadterneuerung in Serbien und Montenegro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 Oktober 2002
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/06/2003
20020362
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Belgrade Urban Renewal Project
City of Belgrade
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 40 million
About EUR 90 million
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reconstruction and upgrading of part of the principal street network in Belgrade. The project also concerns investments to improve the traffic control system, as well as the reconstruction of tramlines and a new trolley bus depot.

Structural investments in the public transport system are of crucial importance to improve the day-to-day life of more than 1.7 million inhabitants thus reducing the traffic congestion and the resulting pollution.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Project should be beneficial for the Environment of Belgrade in general and no major environmental risks are foreseen at this stage because the selected investments concern the extension or upgrade of existing infrastructure.

EIB procedures for international procurement would be applied, where applicable.

Kommentar(e)

Urban Transport and road rehabilitation

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90 Mio EUR für Stadterneuerung in Serbien und Montenegro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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90 Mio EUR für Stadterneuerung in Serbien und Montenegro
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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